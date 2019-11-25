Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği İzmir'de Kuruldu

İzmir'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER) çatısı altında toplandı. Dernek, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik iş birliğine katkı sunmayı hedefliyor.

Yapacakları faaliyetler ve amaçları hakkında açıklama yapan kurucu üye ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Perviz Altay, başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin her köşesindeki Azerbaycan Türkleri arasında kültürel ve ekonomik dayanışmayı sağlamak istediklerini söyledi. Yapacakları çalışmalar ile Azerbaycan ve Türkiye arasında köprü olacaklarını ifade eden Perviz Altay, “ÇAĞAZDER 'acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça büyür' anlayışı ile kuruldu. Azerbaycan ve Türkiye tek millet iki devlettir. Bizler bu ülke kurulurken elini taşın altına koyanların torunları olarak Anadoluyu yurt bildik” dedi.

ÇAĞAZDER'in işlerinde ve mesleklerinde başarılı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş milli duygulara önem veren, Türk kültürünün gelişmesine destek verecek çağdaş dünyaya ayak uyduracak kişilerden oluştuğunu belirten Altay, “Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu M. Emin Resulzade ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin izinde 'tek millet iki devlet' anlayışı doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Amacımız; iki ülke arasında dostluk ve kültürel bağları kuvvetlendirmek, mesleki tecrübelerimizi birbirimize aktarabilmek ve geliştirebilmektir. Bu amaçlara hizmet edebilecek herkesi derneğimizin çatısı altında toplanmaya bekliyoruz. ÇAĞAZDER, 28 Aralık'ta İzmir'de tanıtım ve dayanışma gecesi düzenleyecek. Gecede 31 Aralık Dünya Azerbaycan Türkleri Dayanışma Günü de kutlanacak" diye konuştu.