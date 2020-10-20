Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde çalınan 100 bin TL'lik tarım aletleri, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak çiftçilere teslim edildi.

Menemen'in Maltepe, Seyrek, Çavuş ve Musabey mahallelerinde çeşitli zamanlarda C.U., A.D., M.Ö, A.B., U.A. isimli şahıslara ait çeşitli markalarda ve modellerde tarım aletlerinin çalınması olayı ile ilgili Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan JASAT timi tarafından araştırma yapıldı. Ekipler, araştırma sonucunda tarım aletlerini ve tarımda kullanılan malzemeleri dedektif gibi çalışarak tespit etti. Konuyla ilgili olarak şüpheli H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin işlemiş olduğu tarlada yapılan aramalarda çalınan tarım aletleri bulunarak mağdurlara teslim edildi. Piyasa değeri 100 bin TL'nin üzerinde olduğu değerlendirilen aletleri teslim alan mağdur çiftçiler jandarma ekiplerine teşekkür etti.