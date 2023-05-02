Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç işsizliğe neşter

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın lansmanı ve çeşitli illerde kurulan tesislerin açılışı İzmir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan 161 fabrikanın ülkeye kazandırılacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın lansmanı ve farklı illerde inşası yapılan tesislerin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan ile milletvekili adaylarının katılımıyla İzmir Sabancı Kültür Merkezinde yapıldı. Programda, iş arayan ve proje sayesinde iş bulan gençler Mine Bayram, Ceyhan Yaman ve Yunus Özdemir sahneye çıkarak hikayelerini anlattı. Proje ile birlikte hayatlarının değiştiğini belirten gençler, Çalışan ve Üreten Gençler Programı için teşekkür etti. Ayrıca Iğdır, Muş ve Şanlıurfa'ya uzaktan bağlanılarak Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile kurulan ve gençlere iş kapısı olan tesislerin açılışları gerçekleşti. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan 161 fabrikanın ülkeye kazandırılacağını açıkladı.

“111 projeye 1,3 milyar lira destek”

Bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak ülkenin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı başlattık. Bilhassa genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektör yatırımcılarımızın istifadesine sunduk. Böylece hem üretim kapasitesi hem de istihdam imkanlarını artırıyoruz. 33 ilimizde emek yoğun sektörlerde toplam 111 projeye 1,3 milyar lira destek sağladık. Hâlihazırda faaliyete geçen 46 fabrikada yaklaşık 4 bin emekçi kardeşimizi istihdam ediyoruz” dedi.

“İlk defa ihracat yapan şehirlerimiz oldu”

Gençler sosyalleşsin diye bu fabrikaların yanına spor tesisleri yaptıklarını sözlerine ekleyen Bakan Varank, “Kadınlarımızın işgücüne katılımını desteklemek için çocuklarına hizmet verecek kreşler açıyoruz. Kurduğumuz tesisler sayesinde tarihlerinde ilk defa ihracat yapan şehirlerimiz oldu. Kurduğumuz atölyeler sayesinde ihracat yapmamış şehir kalmadı. Şanlıurfa'da 2011 yılında ayakkabı sektöründe çalışan sayısı 35 iken, bugün yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor ve üretimin yarısı da ihraç ediliyor. İnşallah bu projeler tamamladığında 55 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan 161 fabrikayı ülkemize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Varank, gençlere hitaben “Gençlerin kimsenin ağzının içine bakmadan helal kazancı ile ayakları üzerine durmasını sağlayacağız. Böğle projeleri önümüzdeki dönemde uygulamaya devam edeceğiz.. Yeter ki bir olalım. Evvel Allah bu ülkenin çözemeyeceği hiçbir sorun olmaz” sözlerine yer verdi.

Çandarlı Limanı ile Entegre Temiz Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi

İzmir'in gelişen ekonomisi ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu manada İzmir'i de yatırımlarımızla her zaman el üstünde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. İzmirli sanayiciden desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. İzmir Kalkınma Ajansı eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 700'e yakın projesine 2,5 milyar lira kaynak aktardık. Avrupa'da rüzgâr enerjisi sektörü için yeni bir destinasyon oluşturmak üzere ‘Çandarlı Limanı ile Entegre Temiz Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi' projesi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin karadaki rüzgâr enerjisinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İzmir, rüzgâr enerjisi ekipmanları ihracatımızın yüzde yetmişini yaparken yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu proje ile hem deniz üstü rüzgâr türbinlerinde hem de kara türbinlerinde İzmir çok daha büyük bir oyuncu haline gelecek.”

“Türkiye'nin rotası yatırım, üretim, istihdam, ihracat”

Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam, ihracatta tutmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Varank, “İnşallah, ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Önümüzdeki dönemi sürdürülebilir kalkınmamızın yüz yılı olarak tarihe yazacak şekilde, son 21 yılda elde ettiğimiz kazanımları koruyup ötesine geçecek, kalkınma potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçireceğiz. Bu yolda kalkınma ajanslarımıza önemli vazifeler düştüğü aşikâr. Bakanlık olarak bölgelerimizin ekonomik potansiyelini gerçekçi bir şekilde tespit edip her ilimizin kendine has özelliklerinden faydalanarak daha hızlı kalkınma çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hedeflerimizle yüzde 100 örtüşen bir proje”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Gençlerimizi donanımlı bir şekilde hazırlama niyetiyle tüm kurum ve kuruluşlar olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıp üretiyoruz. Amacımız gençlerin gözündeki ışığı, umudu artırmak. Hem hükümet olarak hem bakanlık olarak hedeflerimizle yüzde 100 örtüşen bir proje ve bu projeyi hayata aktif şekilde katılan, kendisini geliştiren, meziyet kazanan gençlik hedefiyle yürüyoruz. 21 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon gereği bu bilinci en üst düzeyde yerine getirmek gayreti içindeyiz. Ülkenin tüm evlatlarını fark gözetmeksizin her alanda geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu program da bu yüzden var.”

"Her gencimize ihtiyacımız var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla tüm hedeflerinin aşama aşama gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlui, “Gençlerimizi dinledik. Onların projeyi taşıma mutluluklarını en güzel şekilde duygulanarak izledik. Ülkemizin kalkınması için elbette gençlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Her gencimize ihtiyacımız var. her gencimizin enerjisine, fikrine, dinamizmine, yeteneklerine ihtiyacımız var. Görevimiz, ihtiyaç duyulan bu donanımı tüm imkanları seferber ederek gençlerimize sunmak. Gençleri donanımlı kılmaz isek gelecek mücadelesinden başarılı çıkma şansımız yok. Türkiye'nin 2002'den bu yana kazandığı dev kazanımlarda gençlerimizin ruhunu, dinamizmini görüyoruz. Şimdiki nesillerimiz de aldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak” diye konuştu.

“Gençlerden katılım yoğun”

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'na ilişkin konuşan Bakan Kasapoğlu, “33 ilimizde istihdam potansiyeli yüksek sektörler, planlamada yer alıyor. Genç işsizliğin, kadın istihdamının çözülmesine yönelik olarak sorunlu bölgelerde özel sektör ile işbirliğimiz ve önü açılan yatırımlarla birlikte gelişen istihdam, buradan faydalanan gençlerimiz, kadınların işgücüne katılması ve kreşlerle birlikte yeni nesillere ve kadınların rahatlığına yönelik çalışmalar, gençlerimizin sosyalleşmesi için gençlik merkezi gibi çalışmalarımızın her birini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin bu çalışmalara yoğun katılım göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Tamamlandığında 55 bin istihdamı çok büyük bir başarıyı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından tesislerin açılış kurdelesi kesildi.