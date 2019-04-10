Çalışanını döverek öldüren patron yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde çalışanını döverek öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Alsancak semtinde işlettiği barda çalışan Mustafa Demir'i darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan bar sahibi H.Y. yakalandı. Emniyette suçunu itiraf eden Demir'in pişman olduğunu söylediği belirtildi. 5 Nisan Cuma gecesi H.Y. ile çalışanı Mustafa Demir, alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce bar sahibi, Demir'i mekanın dışına çıkarıp darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan H.Y., bir evde yakalandı. H.Y.'nin suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği bildirildi.