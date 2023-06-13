Çalışanlara özel 24 saat kardiyoloji polikliniği hizmette

24 saat uzman kardiyoloğun hazır bulunduğu hastanede acil vakalara anında müdahale edilebilecek.

Yoğun iş temposu nedeniyle mesai saatleri içinde randevu alamayan çalışanlara özel olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi yeni bir uygulama başlattı. Kardiyoloji bölümü, hafta içi akşam saat 20.30'a kadar, cumartesi günleri ise saat 13.00 ile 17.00 arasında alanında uzman hekimlerle poliklinik hizmeti verecek. Hastanede poliklinik hizmetinin dışında acil vakalar için 24 saat boyunca bir kardiyoloji uzmanı görev yapacak. Akşam polikliniği hakkında bilgi veren kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Cihan Altın, “Günümüzde yoğun iş temposundaki birçok kişi sağlık hizmetlerine erişim konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bizler, Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü olarak bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla yenilikçi bir adım atarak gün içerisinde zaman bulamayan hastalarımıza özel akşam kardiyoloji polikliniğini açmaya karar verdik. Gece yarısı kalp krizi geçiren ya da kalbiyle ilgili rahatsızlık yaşayanlar için kardiyoloji doktorumuz 24 saat boyunca hastanemizde bulunacak” dedi.

Rapor ve reçete verilebilecek

Kalp ve damar sağlığı konusunda uzmanlaşmış, deneyimli bir ekibe sahip olduklarını belirten Altın, “Sunduğumuz bu hizmet ile artık çalışan hastalarımız işlerinden sonra rahatlıkla kardiyoloji muayenesi olabilirken elektrokardiyografi, ekokardiyografi, tansiyon ve ritim holterleri, koroner BT anjiyografi (sanal anjiyo), koroner anjiyografiyi gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Ayrıca ilaç raporu çıkartma ve reçete yazdırma işlemleri de yapılabilecek” diye konuştu.

24 saat kalp sağlığı hizmeti

Hastanede poliklinik hizmetinin dışında acil durumlar için 24 saat boyunca bir kardiyoloji uzmanının da bulunduğunu söyleyen Altın, anjiyo ve acil müdahalelerin gece gündüz fark etmeksizin yapılabildiğini söyledi. Altın, “Hiç arzu etmeyiz ancak, gece yarısı kalp rahatsızlığı yaşayanlar için İzmir'de 24 saat uzman kardiyolog bulunan tek özel hastaneyiz. Hastanemiz kalp krizi veya diğer kritik kalp rahatsızlıkları belirtileri gösteren hastalar için tam donanımlı bir şekilde erişilebilir olacak. Acil kalp rahatsızlıklarında zaman faktörü hayati önem taşımaktadır. Hastanemizde 24 saat kardiyoloji hekiminin bulunması, bypass, anjiyo gibi acil tedavi seçeneklerinin de uygulanmasını sağlayacak. Kalp rahatsızlıkları ciddi birer sağlık sorunu olduğundan, hastaların sürekli gözetim altında olması önemlidir” ifadelerini kullandı.