Çalkaya: "Muhtarlarımız ile birlikte omuz omuza vererek sorunları çözeceğiz"

İzmir'in Balçova ilçesinde seçimi kazanan mahalle muhtarları, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyaret ederek başarı diledi.

Yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak göreve seçilen Balçova'daki mahalle muhtarları, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur ve Teleferik mahallelerinde yapılan seçimlerde vatandaşların oylarıyla göreve gelen muhtarlar, beş yıl boyunca belediye ile iyi ilişkiler içinde olacaklarına ve vatandaşa daha kaliteli bir şekilde hizmet götüreceklerine inandıklarını ifade etti.

Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Balçova'da muhtarlıklar ile belediye arasında güzel bir uyum olduğunu biliyorum. Bu dönem tecrübeli muhtarlarımızın yanında göreve yeni başlayan muhtarlarımız da var. Tüm muhtarlarımızın, mahallelerindeki sorunları çok net olarak bildiklerini biliyorum. Biz muhtarlarımız ile birlikte omuz omuza vererek bu sorunları çözeceğiz ve Balçova halkına kaliteli bir hizmet vereceğiz. Kendileri ile sürekli iletişim içinde olacağız" diye konuştu.