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Çamaşır asarken ölümden döndü

İzmir’in Tire ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşen kadın yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde çamaşır asarken balkondan düşen kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Adliye Meydanı Eski Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2 katında evinin balkonunda çamaşır asan Fatma Buruncuk (40), düşürdüğü mandalı alırken bir anda dengesini kaybedince 2. kattan aşağı düştü. Bahçenin çatı kısmında bulunan tente alanı delip aşağıya düşen kadını gören komşuları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatma Buruncuk Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buruncuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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