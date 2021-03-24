Çamkıran pazar yeri yenileniyor

Yenileme çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşa güzel görünümlü, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlayacaklarını ifade eden Başkan Sandal, "Bayraklı'da yaşayan tüm yurttaşlarımız her şeyin en iyisine layık. İlçemizin her noktasında neye ihtiyaç varsa imkanlarımız dahilinde orada olacağız" dedi.

Bayraklı'da pazar yerlerinin belirli bir standarda kavuşturulması, esnaf ve vatandaşların daha düzenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet alması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çamkıran Pazar Yeri'ni gezdi. Fen İşleri Müdürü Yusuf Açıkgöz'e pazar yerinin yeni, modern ve güzel bir görünüme kavuşturulması talimatını veren Başkan Sandal, bu çalışmaların ihtiyaç olan tüm pazar yerlerinde imkanlar dahilinde uygulanması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda Çamkıran Pazarı'nda zemin yeniden düzenlenecek. Çürüyen ızgaraları değiştirilen pazar yerindeki kırık karo taşlarının da yenilenerek, brandaların kaldırılıp güneş kırıcı panellerin yapılması, tavanın temizlenip görüntü kirliliği oluşturan her unsurun ortadan kaldırılması, aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi ve pazar yerinin modern standartlara kavuşturulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında pazar yeri esnafı ile de sohbet eden Başkan Sandal, "Çamkıran pazar yerimizde yenileme çalışmaları yapacağız. Pazar yerlerimizi belirli bir standarda kavuşturmak istiyoruz. Zemininden çatısına kadar güzel görünümlü, modern, esnafın rahatlıkla satış yapabileceği, vatandaşımızın huzurla alışverişini karşılayabileceği pazar yerlerimiz olsun istiyoruz. Bu kapsamda Bayraklı'da yaşayan her yurttaşımız için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.