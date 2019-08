Can Bonomo İzmir Optimum'da

Optimum ziyaretçileri genç ve başarılı şarkıcı Can Bonomo ile hafta sonu müzik keyfini zirvede yaşayacak. Güçlü sesi ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Can Bonomo, “Bahçe Konserleri"nde sevenlerini unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Şarkıcı, şair ve oyuncu Can Bonomu 3 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da İzmir Optimum'da sahneye çıkacak. İzmir'de hayranları ile buluşacak olan Can Bonomo sevenleri ile hasret giderecek. Albümüyle birçok kişiye farklı tarzda müziğini sevdiren Can Bonomo, konseri ile Optimum'da eğlenceyi doruğa çıkaracak.