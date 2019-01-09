Can dostlar unutulmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava nedeniyle aç kalan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehirdeki belli noktalara mama koydu. Enerji oranları hesaplanmış 2 ton kuru mama, kent merkezlerinde hayvanların yoğunlukta olduğu yerlere bırakıldı. Hatay, Eşrefpaşa, Buca, Narlıdere, Karşıyaka, Ulukent, Menemen, Bornova, Mersinler, Alsancak, Gaziemir, Konak, Kadifekale ve Meles Deltasında yapılan mama dağıtımının, olumsuz hava koşulları sürdükçe tekrarlanacağı bildirildi.

Kış aylarında nüfusları azalan turistik Foça, Çeşme, Karaburun, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de düzenli olarak mama dağıtımı yaptıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hande Özyoğurtçu, “Can dostlarımızın soğuk havalarda korunmadan daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Karınlarının tok olması, ısı regülasyonunun sağlanmasına yardım ediyor ve onları soğuktan koruyor. O nedenle soğuk havalarda, enerji veren mama dağıtımlarımıza rutin bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. Özyoğurtçu, soğuktan korunmak ve ısınmak amacıyla araçların kaputuna giren hayvanlar için dikkatli olunması çağrısı da yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Seyrek ve Işıkkent'teki barınaklarda misafir edilen bin 300 köpeğin bakım ve beslenmelerini de üstleniyor.