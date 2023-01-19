Çanakkale açıklarındaki deprem İzmir'den de hissedildi

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem İzmir'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olan deprem, İzmir'den de hissedildi.