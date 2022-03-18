Çanakkale Deniz Zaferi, karada ve denizde kutlandı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Çeşme'de denizde ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 107. yıl etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde gönderlere Türk bayrağı çekilmesiyle başladı.

"Bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur"

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, SG. Gv. Asb. Çvş. Emre Kaman tarafından gerçekleştirildi. Kaman, "Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, dengelerin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerine Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı, bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur. Çanakkale Zaferi ile birlikte 'Şehitler Günü' olarak da kutladığımız bu anlamlı zafer gününde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesinin onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Aziz şehitlerimiz, yattıkları yerlerde şunları hissetmeliler ki; temiz kanları ile suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza ve müdafaa edilecektir" diye konuştu.

Denizde muhteşem görsel şölen

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören tamamlandı. Resmi törenin sona ermesiyle Çeşme sahilinde muhteşem bir görsel şölen başladı. Sahil Güvenlik botu, Çeşme Marina'ya ait botlar ve Çeşmeli balıkçıların tekneleriyle katıldıkları görsel şölende, Sahil Güvenlik botu kendi etrafında dönerken, balıkçı tekneleri de daire çizerek denizi beyaz köpükler içinde bıraktı. Sürat motorlarının bağlı olduğu Çeşme Marina botları da yaptıkları gösteri sırasında nefes kesti.

Konuklar tiyatral gösteri ile karşılandı

Kutlama etkinliklerinin devamı, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanırken, etkinliğe gelen ilçe protokolü ve konuklar, tiyatral gösteri ile karşılandı. Çeşmeli Çanakkale şehitleri için hazırlanan özel köşe ise duygulandırdı. Döneme ait fotoğraflardan oluşan özel sergi de ilgiyle izlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" adlı şiir okundu. Törende, ilçe genelinde gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu tarafından ödülleri verildi.

Muhteşem final

Etkinlik, "Çanakkale 1915" konulu tiyatro ile devam etti. Gösteriyi başarıyla sunan öğrenciler, salonda duygu yoğunluğu yaşattı. Adeta soluksuz izlenen gösterinin ardından, ilçe protokolü sahneye çıkarak etkinliğe emek veren öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini kutladı.