Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi Kemalpaşa'da açıldı

Çanakkale Savaşı'nın tüm yönleriyle anlatıldığı, "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi", Kemalpaşa Belediyesi'nin katkıları ile Dere Mesire alanı Atatürk fuaye salonunda açıldı.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla ilçede Çanakkale Savaşı'nın tüm yönleriyle anlatıldığı "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" vatandaşların beğenisine sunuldu. Müze, özelikle öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Çanakkale'yi her Türk vatandaşının çok iyi bilmesi ve gelecek kuşaklara anlatması gerektiğini belirterek, "Çanakkale'yi her Türk vatandaşı iyi bilerek anlayarak yaşamalı ve unutmamalıdır. Çanakkale demek Atatürk demektir. Bu ülkenin kurtuluşunda kahraman ecdatlarımızın verdikleri savaşı ve kahramanlığı bugün burada görerek yaşayacağız. Belediye olarak bu destanın müzesini sizlere kadar getirdik. Çanakkale destansı bir süreçtir. Çanakkale'de yaşananları milli bilinç ve şuurla öğrenmemiz ve hissetmemiz gerekiyor. Çanakkale öyle bir yer ki herkesin oraya gidip, o ruhu, orada yaşananları, o manevi iklimi hissetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale ruhunu Kemalpaşa'ya getirdiklerinin altını çizen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada yaşanan destansı hadiseleri, Filistin'inden, Erzurum'undan, Bayburt'undan, Trabzon'undan, Bulgaristan'ından, Makedonya'sından oraya aynı ruh ve gönül dünyasından bakan insanların gelip oradaki mücadeleyi nasıl sergilediklerini, orada nasıl bir olunup ve bu birliktelik sonucunda bu savaşın nasıl kazanıldığını gösterilmesi gerekiyor. Belediye olarak kadınlar kulübümüz aracılığı ile Çanakkale'ye kültür gezileri düzenledik. Şimdide özellikle öğrencilerimiz için o destanın açıldığı sergiyi ilçemize getirdik."