Çanakkale şehitleri İzmir'de anıldı

İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle İzmir Kadifekale Hava Şehitliğinde tören yapıldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile protokol üyeleri katıldı.

Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende saygı atışı yapıldı. Vali Köşger'in Şehitlik Defterini imzalamasının ardından İzmir Müftüsü Salih Sezik şehitler için dua etti.

Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.