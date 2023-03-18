Çanakkale şehitleri İzmir'de törenle anıldı

yıl dönümü nedeniyle İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümü nedeniyle İzmir Kadifekale Hava Şehitliğinde anma töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende saygı atışı yapıldı. Vali Köşger'in Şehitlik Defterini imzalamasının ardından İzmir Müftüsü Salih Sezik şehitler için dua etti.

"Haklı gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çanakkale'de ve yurdun dört bir yanında şehit düşen Mehmetçikleri andı. Köşger, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Tarihte eşi görülmemiş bir mücadelenin, inancımızdan beslenen büyük azim ve kararlılıkla savunduğunuz mukaddesatın sadık emanetçileri olarak Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılını, ecdada layık vatanperver evlatlarınız olarak, bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yok edilmek istenen aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun kol kola kazandığı Çanakkale Zaferi, tarihe yön vermesi yanında, her türlü imkânsızlığa rağmen, istiklâl başta olmak üzere kutsal değerleri uğruna kenetlenme yeteneği baki olan kahraman bir milletin dünyanın ileri sayılan devletlerine kafa tutarak, kanıyla, canıyla yazdığı bir destandır. Sizlerin, şehadet uğruna gözünüzü kırpmadan ileri atıldığını, makamların en yücesine koşar adım gittiğinizi biliyoruz. Bugün, emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü pek bekçileri olan bizler de şartsız adanmışlık ve vatan aşkını öğrendiğimiz atalarımızdan miras toprakları, aynı kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz. Ebedî istirahatgâhlarınız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, Yüce Rabb'imizden sizlere ve neslinize rahmet diliyoruz. Mahşer gününde bizlere de şefaatçi olmanıza layık olmaya gayret ediyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinizin 108. yıl dönümünde, İzmir'de şehadet şerbeti içenler, vatan ve görev uğruna herhangi bir yerde şehit düşen İzmirli şehitlerimiz ile ezelden ebede şehitlik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızın aziz hatırasına sonsuz saygı ve minnetle Mekânınız cennet, makamınız âli olsun."

Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı ve şehit aileleri ile sohbet etti.