Çanakkale'deki şehitlikleri ziyaret için kayıtlar başladı

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla ilçe sakinlerine yönelik şehitler diyarı Çanakkale'ye düzenleyeceği ziyaret için kayıtlar başladı.

Türk tarihinin en şanlı destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale Zaferleri'nin önemini hatırlamak amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çanakkale Şehitliği ziyaretine binlerce Aliağalı vatandaşın katılması bekleniyor. Kayıtların başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ilk günden itibaren organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, müracaatların alındığı Aliağa Belediyesi Hilal Masada sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

10 Mart Pazar günü ‘Aliağa'dan Çanakkale'ye, Ecdada Minnete” sloganıyla düzenlenecek olan şehitlik ziyareti ile Aliağalılar, büyük destanın yazıldığı topraklarda tarihe yeniden tanıklık edecek. Aliağalılar, 09 Mart Cumartesi gecesi saat 23.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak burada kendilerini bekleyen otobüsler ile saat 01.00'de Çanakkale'ye hareket edecek. Şehitlik ziyaretine dış mahallelerden katılacak olan vatandaşlar için ise toplanma alanına ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Profesyonel rehberler eşliğinde günü birlik gerçekleştirilecek olan ziyarette Aliağalılar; Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere ziyaret yapacak.

Çanakkale şehitlik ziyaretine katılmak isteyen vatandaşlarınsa, Aliağa Belediyesi giriş katında hizmet veren Hilal Masa Birimine kimlik fotokopileri ile şahsen müracaat edebileceği, Helvacı ve Yeni Şakran'da ikamet eden vatandaşlarında hizmet binalarında faaliyet gösteren birime başvuru yapabileceği kaydedildi. Vatandaşların ayrıca, 153 numaralı Hilal Masa hattından da bilgi alabileceği duyuruldu.