Çanlar Altay için çalıyor

Lig'de 15. haftayı 1-0'lık Eskişehirspor yenilgisiyle kapatan Altay, haftayı küme düşme potasının sadece 1 puan üstünde kapatarak ateş hattına bir adım daha yaklaştı.

Lig'de aradığını bir türlü bulamayan Altay, Eskişehirpor deplasmanından da eli boş dönerek taraftarlarını üzmeye devam etti. Ligde oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi, küme düşme ateşini çok daha yakından hissetmeye başladı. Ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor'a 1-0 kaybeden Altay, 16 puanda kaldı. Puanını 15'e çıkaran 16. basamaktaki Eskişehirspor ile İzmir temsilcisinin arasındaki puan farkı da 1'e indi. Siyah-beyazlılar, son 2 haftada play-off mücadelesi veren Osmanlıspor ile sahasında, zor günler geçiren Elazığspor ile de deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Taraftar tedirgin

Küme düşme hattıyla puan farkının 1'e inmesinin ardından Altaylı taraftarlar oyunculara ve Teknik Direktör Özden Töraydın'a tepki gösterdi. Töraydın'ı oyuna geç müdahale etmekle suçlayan futbolseverler, oyuncuların gösterdiği performanstan da memnun kalmadı. İlk yarıyı beklediği gibi geçiremeyen siyah-beyazlıların devre arasında büyük bir revizyon yapması bekleniyor.