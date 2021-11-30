Çantasından 3 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şahsın çantasında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Cengiz K. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 27 Kasım saat 17.30 sıralarında şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin elindeki çantada arama yapan polis ekipleri, ayrı poşetler içerisinde 2 kilo 780 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.