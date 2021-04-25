Caretta caretta, ateşli silahla yaralandı

İzmir Güzelbahçe'de bulunan yaralı caretta carettanın, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekibinin Güzelbahçe açıklarında yaralı olarak bulduğu caretta caretta türü deniz kaplumbağasının sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Dişi olduğu belirlenen 26 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, Doğal Yaşam Parkı'ndaki veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Röntgen filminden hayvanın ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Sol yüzgecinde 8 santimetrelik derin yırtık, yüzünün sol tarafında 7 santimetrelik doku kaybı, kabuğunda ise 4,5 santimetre çatlak bulunduğu açıklanan deniz kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Caretta carettanın bir süre daha tedavi altında tutulduktan sonra yarın Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilmesi planlanıyor.