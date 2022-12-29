Çatıdan düşen esnaf ölümden döndü, o anlar kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, su deposunu tamir etmek için çatıya çıkan iş yeri sahibi beton zemine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen adam ağır yaralanırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 7 Aralık günü saat 12.20 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5806/3 Sokakta bulunan bir oto kaporta boya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Beşir olduğu öğrenilen iş yeri sahibi, su deposunu tamir etmek için çatıya çıktı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sesleri duyan diğer esnafın bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan iş yeri sahibi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yeri sahibinin çatıdan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çatıdaki iş yeri sahibinin dengesini kaybedip yere düşmesi, bu esnada sokakta olan bir kişinin kendisine müdahale ettiği anlar yer aldı.

"O halde görünce çok korktuk"

Olay esnasında gürültüyü duyup dışarı çıktığını söyleyen ve oto servisinin bitişiğindeki iş yerinde çalışan Uğur Altürk, o anları anlattı. Komşusunu yerde hareketsiz yatarken gördüklerinde çok korktuğunu söyleyen Altürk, "Yaklaşık 20 gün önce hemen bitişiğimizden büyük bir gürültü geldi. Sesin önce hurdacılardan geldiğini ya da bir çuval düşmesi sesi gibi düşündüm. Dışarı çıkıp baktığımda yan dükkandaki komşumuz Beşir Ağabey'i yerde yatarken gördüm. Çatıdan düştüğünü öğrendim ve baktığımda vücudunda kırıkların olduğu da belli oluyordu. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Beşir Ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı. O halde görünce çok korktuk tabi. Çatıda vidası gevşeyen su bidonunu tamir etmeye çıktığını öğrendik. Çok şükür yoğun bakımdan çıktı ve durumu iyi diye öğrendik" diye konuştu.

Çatıdan düşerek ağır yaralanan iş yeri sahibinin hayati tehlikeyi atlattığı, vücudunda kırıkların bulunduğu ve tedavisine serviste devam edildiği öğrenildi.