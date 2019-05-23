İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir evin çatısında çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evin çatısında çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.


Olay, geçtiğimiz Salı günü Kemalpaşa Kızılca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çatıda onarım çalışması yapan Erdoğan Yiğit (51) isimli işçi bir anda dengesini kaybedip aşağıya düştü. Olayı görenler sağlık görevlilerine haber verirken, talihsiz adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Yiğit, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.