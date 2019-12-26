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Çay ocağına kumar baskını: 61 kişi yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren çay ocaklarına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 61 kişi yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren çay ocaklarına jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 61 kişi yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova ilçelerindeki Egemenlik ve Naldöken mahallelerinde faaliyet göstere umuma açık çay ocaklarında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda 61 kişiye kumar oynama ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.


Öte yandan tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konulurken işletme sahipleri M.S.F. ve M.B. isimli şahıslar hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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