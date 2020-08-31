“Çek Elini Kalbimden” romanı, aşkı ve nefreti sorgulatıyor

Femme fatale (felakete neden olan kadın) diye nitelendirilen bir karaktere sahip olan Elif adlı bir kadının yaşadığı sıra dışı bir aşk öyküsünü kaleme aldığını belirten Afife Mert, romanın her bölümünün okuyucuya aşkı ve nefreti sorgulatan bir özellik taşıdığını söyledi. Küçük yaşlardan beri kitap sevgisiyle büyüdüğünü ve buna bir de yazma tutkusunun eklenmesiyle Çek Elini Kalbimden'i yazmaya başladığını dile getiren Mert, “İlk satırları 2013 yılında yazmaya başladım. Belli bir kurgu elbette zihnimde vardı ama yazmaya başladıkça tamamen farklı bir kurgu ortaya çıktı. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Etrafımdakilerin ve arkadaşlarımın ilişkilerinden yola çıkarak hikayemi, karakterlerimi oluşturdum. Çek Elini Kalbimden; bolca aşk, fazlaca gülümseme, dostluk, oldukça hüzün ve çokça entrikadan oluşan, her bölümde okuyucuya aşkı ve nefreti sorgulatan bir roman” diye konuştu.

"Zeki, güçlü ve güzel bir kadın"

Kitabın baş kahramanı Elif hakkında bilgi veren yazar Afife Mert, şunları söyledi: “Elif içi içine sığmayan, 30'larına merdiven dayamış, zeki, akıllı ve bir o kadar da güzel bir kadın. Fakat gelin görün ki aşk insanın hayatına girince tepetaklak olabiliyor. Benim femme fatale Elif'im de aşkın içine düşüyor. Femme fatale, tüm kültürlerin efsanelerinde yer almış cazibeli, tehlikeli ve entrikacı yani kısacası 'öldüren cazibe' diye nitelendirilen kadınlar olarak bilinir. Bu kadınlara örnek vermek gerekirse Sümer Tanrıçası İştar, Tevrat'ta yer alan Lilith, Delilah, Salome ve Hürrem Sultan'ı söyleyebiliriz. Kitabımla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Okuyucularım romanı çoğunlukla bir solukta sıkılmadan okuduklarını ve oluşturduğum karakterlerin gözlerinin önünde canlanmalarını çok sevmişler. Devamını büyük bir merakla beklediklerini söylüyorlar ve yazıyorlar.” İkinci kitabının hazırlık çalışmalarına başladığını ifade eden Mert, okurları ile tekrar buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.