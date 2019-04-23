Celil Anık'tan bazı taksicilere tepki: "Sarı taksiye kara çalanlardan bıktık usandık"

İstanbul'da taksicilerin karıştığı her olay İzmir'de büyük üzüntüye yol açarken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Bağımlıya, sabıkalıya ve eğitime katılmayana taksicilik izni vermiyoruz; şikayetleri dinleyip gereğini yapıyoruz. İstanbul'da yaşananlar bizim bu çabalarımızı silip atıyor" dedi.

İstanbul'da en son bir taksicinin müşterisine tecavüz ve gasp iddiasıyla gündeme gelmesi İzmirli taksicilerde büyük tepkiye yol açtı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sarı taksiye kara çalanlardan dert yandı. Anık, özellikle İstanbul'da taksicilerin karıştığı her olaydan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Bir yandan teknolojik yeniliklerle günümüze ayak uydurmaya çalışıyoruz, diğer yandan da mesleki saygınlığımızı ve hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarmak için uzun süredir mücadele ediyoruz. Madde bağımlılarına, öfkesini kontrol edemeyenlere ve terör, hırsızlık, kaçakçılık gibi suçlardan kaydı olanlara çalışma izni vermiyoruz. Gerekli eğitimleri tamamlamayanları da direksiyon başına kesinlikle geçirmiyoruz. Bunların yanı sıra şikayetleri günün 24 saati kesintisiz dinliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz. Ancak bizim dışımızdaki kötü her olay tüm taksici esnafını töhmet altında bırakıyor, çabalarımızı silip atıyor" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ülke çapındaki tüm taksi sahiplerine çağrıda bulundu. Anık, mesleğin saygınlığını korumanın taksici esnafının öncelikli görevi olduğunun altını çizerek, "Küresel şirketlerin ekmeğimize göz diktiği bir dönemde olumsuz hadiselerin önüne geçmemiz ve bazı şoförlerin mesleğimize gölge düşürme amaçlı provokatif girişimlerine engel olmamız gerekiyor" dedi.