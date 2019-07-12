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Cemal öğretmenin ölümü eğitim camiasını üzdü

İzmir’in Aliağa ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cemal Aksakal, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cemal Aksakal, son yolculuğuna uğurlandı.


Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cemal Aksakal, hayatını kaybetti. Aksakalın ölümü, Aliağa'daki eğitim camiasını üzdü. Aksakalın cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Şehir Kabristanlığı'nda defnedildi.


Cenaze namazına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, öğretmenler, ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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