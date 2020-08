Cemil Has: “Covid-19 tedavisinde ozon destekleyici olabilir”

Bu yöntemlerden biri olan ozon gazının öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Cemil Has Medikal Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has; İspanyol Ozon Terapist Tıp Profesyonelleri Derneğinin (AEPROMO) geçen nisan ayında Madrid Hastanesi Viamed Virgen de la Paloma'da gerçekleştirdiği araştırmaya dikkat çekti.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk dönemlerde bile ozon gazının önemini vurguladıklarını dile getiren Cemil Has Medikal Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has; İspanyol Ozon Terapist Tıp Profesyonelleri Derneğinin geçen nisan ayında Madrid Hastanesi Viamed Virgen de la Paloma'da yapmış olduğu araştırmaya değindi. Araştırmanın, ozon tedavisinin uygulama yollarından biri olan 'Ozonlanmış Serum Solüsyonu'nun, Covid-19 hastaları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için yapıldığını ifade eden Cemil Has sözlerine şöyle devam etti: “Aepromo Başkanı Dr. Adriana Schwartz başkanlığındaki ekip tarafından yapılan araştırmaya göre; Ozonlanmış Serum Solüsyonu (O3SS) ile ozon tedavisi, Covid-19 hastalarının tedavisinde etkili bir tamamlayıcı olabilir. Sağlık ekibi, elde edilen sonuçların ozonlanmış serumun, Covid-19 ile mücadele için ‘ucuz, güvenli ve etkili' tamamlayıcı bir tedavi olduğunu gösterdiğini bildirdi. Hastaların vücudu üzerindeki diğer olumlu etkilerin yanı sıra, O3SS oksijen metabolizmasını geliştiriyor ve bir anti-enflamatuar olarak kabul ediliyor. Bu araştırmanın sonuçları bizleri memnun etti."

Hastalarda iyileşmeyi sağladı

Ozonlanmış serum solüsyonunun tamamlayıcı bir tedavi olarak, salgının en kritik dönemlerinden birinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Cemil Has, “Madrid Hastanesi Viamed Virgen de la Paloma'da yapılan araştırma, hastanede yatan ağır ile orta arasında değişen durumdaki hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Bu hastalara, Covid-19 için verilen ilaçlara ek olarak yaklaşık 600 ozonlanmış serum solüsyonu tedavisi uygulandı. Bu aşamada araştırmacılar, ozonlanmış serum solüsyonunu tamamlayıcı tedavi olarak kullandılar. Hastalar, tedaviye çok hızlı yanıt verdi ve 24 saat içinde PCR (iltihaplanmayı ölçen parametre) değerleri düştü. Ateş hızla normale dönerken, nefes darlığı ve yorgunluk önemli ölçüde azaldı. 72. saatte hepsinde oksijen satürasyonu belirgin şekilde iyileşti (yüzde 96-98'e doğru). Tedavinin onuncu gününde ise hastalar taburcu edildi” dedi.

Ozon koruyucu olarak da başarı gösterdi

Ozonlanmış serum solüsyonunun, araştırmanın yapıldığı hastanenin sağlık personeline de koruyucu olarak kullanıldığını sözlerine ekleyen Cemil Has, “Bu tedaviyi alan sağlık personelinde Covid-19 gözlemlenmedi. Bu araştırma bize, ozon gazının tamamlayıcı tedavi olarak başarılı olduğunu gösteriyor. Biz de Cemil Has Medikal olarak, ozon gazının bağışıklık sistemini güçlendirme ve virüslerle savaşabilme özelliğinin bilinciyle, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz medikal ozon cihazlarımız ile küresel salgının yaşandığı bu dönemde, insan sağlığına destek vermek bizi çalışmaya daha fazla yönlendiriyor. Bu anlamda sağlık sektörüne hizmet vermenin gerektirdiği disiplin ve hassasiyetle yeni projeler üretiyoruz” diye konuştu.