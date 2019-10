Cemil Has Medikal, çalışmalarında hız kesmiyor

Ozon terapinin sağlık alanındaki faydaları konusunda çalışmanın önemine değinen firmanın Genel Müdürü Cemil Has, kongre ve sempozyumlarla bu farkındalığa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Medikal sektöründe dikkatleri üzerine çeken Cemil Has Medikal, üretime ağırlık vermesinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarında bilimsel verilere önem veriyor. Bu anlamda ozon kullanımının klinik uygulamaları alanındaki yeni yaklaşımlara önem veren firma, gerçekleştirilen kongre, sempozyum gibi bilimsel içerikli organizasyonlarda yer alıyor.

Benimsedikleri yerli ve milli üretim anlayışı sayesinde dışa bağımlılığa karşı olduklarını dile getiren Cemil Has Medikal San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has, başarıya giden yolun her zaman gündemi takip etmek ve bilimsel gelişmeleri dikkate almak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz eylül ayında Şanlıurfa'da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Asya-Avrupa Ozon Terapistleri Derneği, Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Ozon Terapide Yenilikler Kongresine sponsor olduklarını kaydeden Cemil Has, uluslararası alanda tanınan ozon terapisti bilim insanlarının da katıldığı kongrenin verimli geçtiğini ve fikir alışverişi yaptıklarını ekledi. Cemil Has, bu fikirleri en iyi şekilde hayata geçireceklerini ifade ederek, kongrenin, ozon terapinin biyokimyasal, immünolojik ve fizyolojik etkilerinin öğrenilmesinin yanı sıra; güvenli ve etkili ozon kullanımı kılavuzları yardımı ile bu tedavi ve klinik uygulamalarındaki yeni yaklaşımların sunulması açısından da faydalı olduğunu belirtti.

Yeniliklere açık ve kendini geliştiren bir firma olduklarını kaydeden Genel Müdür Has, "Kongrelere ara vermeden katılmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde yer alacağımız iki önemli organizasyon daha var. Bunlardan biri 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası Ozon Terapi Kongresi, bir diğeri de 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Kaya Palazzo Belek Hotel & Kongre Merkezinde düzenlenecek olan WFAS 2019 Dünya Akupunktur ve Moksibusyon Sempozyumu. Her iki organizasyon da bizim için çok önemli. Her fırsatta bu gibi çalışmalara katılarak hem sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz hem de firmamızı ve geliştirdiğimiz ürünlerimizi sunma imkanı buluyoruz" dedi.