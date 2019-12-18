‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin başrol oyuncusu Egelilerle buluştu

EÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, EÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Mert, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşide filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ve film sürecinde antrenörlüğünü yapan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Mehmet Kasap konuşmacı olarak yer aldı.

Filmin hazırlık sürecinden bahseden Hayat Van Eck, “Naim Süleymanoğlu'na benzediğimi gördükten sonra filme başvurdum ve kabul edildim. Senaryo gereği vücudumu geliştirmem ve Bulgar Türkçesi aksanı öğrenmem gerekiyordu. Bulgar Türklerinin ve Naim Süleymanoğlu'nun hayat öyküsü hakkında da bilgi edindim. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar sıkı bir çalışmaya girmemiştim. Beslenmeme ve özellikle spora önem verdim. Daha önce halter teknikleri hakkında bilgiye sahip değildim. Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'ndan öğrendim. Beni çalıştıran o oldu” dedi.

Hayat Van Eck, “Ayrıca sadece sporcu filmi çekeceğimizi düşünüyordum fakat filmin senaryosunu okuduktan sonra Naim'in yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda insan hakları savunucusu olduğunu gördüm. Bulgaristan'da asimilasyon politikası uygulanıyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türk halkı kendi dillerini konuşamıyordu. Naim, bu durumu kabul etmeyerek yaptığı sporu bir çözüm yolu olarak kullandı. Dünyaya yaşadığı sorunların üstesinden geldiğini kanıtladı. Bu nedenle de onu filmde en iyi şekilde yaşatmaya özen gösterdim” diye konuştu.

“Hayat'ı filme hazırlamak uzun uğraşlar gerektirdi”

Van Eck'i filme hazırlayan antrenör Mehmet Kasap ise, “Hayat, geldiğinde ince bir fiziğe sahipti. Fakat genetik yatkınlığı olduğunu ve gelişime açık bir vücuda sahip olduğunu fark ettim. Onu bu karaktere hazırlayabilmek için uzun uğraşlarda bulundum. Sporun Naim Süleymanoğlu'nun hayatındaki yerini halka anlatmasına yardımcı oldum. Çünkü Naim Süleymanoğlu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da önemli bir isim” dedi.

Katılımcıların sorularına yanıt veren Mehmet Kasap, “Vücut geliştirme sporu aslında sanıldığı kadar zor bir iş değil. Beslenme ve antrenman sürelerine yeteri kadar önem verildiğinde iyi sonuç alınıyor. İş, inanmakta bitiyor” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, söyleşinin sonunda Hayat Van Eck ve Mehmet Kasap'a teşekkür plaketi verdi.