Cep telefonunu kaptırmak istemediği için öldürülmüş

İzmir'in Konak ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan bir gencin bıçaklanarak öldürülmesi olayındaki sır perdesi aralandı. Somali uyruklu gencin, telefonunu gasp etmek isteyen 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Olay, 5 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Somali uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Abdulkadır Hassan, parkta oturduğu sırada bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine göre cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi.

Şüphelinin kimliği belirlendi

Olayla ilgili çalışma yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D. (16) olduğunu belirledi. M.D.'nin hafif ticari araçla bir grup ile bölgeye geldiği, cinayeti işledikten sonra da yine aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Cep telefonunu vermek istemediği için öldürülmüş

Öte yandan olay sonrası görgü tanıklarının iddiasına göre, olay yerine hafif ticari araç ile gelen ve hırsızlık, yaralama, yağma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.D.'nin, parkta oturan Ahmed Abdulkadır Hassan'ın cep telefonunu almak istediği, Hassan'ın ise buna direndiği, daha sonra çıkan kavgada boynundan bıçaklandığı ileri sürüldü.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.