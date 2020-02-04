Ceren'in düşleri o merkezde yaşatılacak

Buca Belediyesi, Ordu'da çıktığı bale kursundan evine giderken cezaevi firarisi tarafından katledilen Ceren Özdemir'in hayalleri için harekete geçti. Adının bir sanat merkezinde yaşamasını umut eden Ceren'in adı, sanat atölyelerinden meslek kurslarına kadar binlerce Bucalıya imkan sağlayan Çamlıkule Semt Merkezi'ne verildi.

Kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına karşı şiddetin son bulması için mücadele eden Buca Belediyesi, Ceren Özdemir'in hayallerini yaşatma kararı aldı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, 5 Aralık 2019 tarihinde evine giderken cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledilmiş; Ceren'in yarım kalan hayalleri ise Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sanatın her alanında faaliyet göstererek başarılı bir sanatçı olmak isteyen Ceren'in yarım kalan düşlerinin yaşatılması için Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Züleyha Bingöl, Ceren Özdemir'in adının Çamlıkule Semt Merkezine verilmesi için önerge verdi.

Hayallerinin birisi de isminin sanatla yaşatılması

Bingöl verdiği önergede, “7 yaşından beri sanatın içinde olan Ceren'in isminin bir sanat merkezine verilmesi de hayalleri arasında olduğundan, merkeze ‘Ceren Özdemir' isminin verilmesinin hem Ceren'in hatırasına saygı hem de şiddeti önlemede toplumsal duyarlılığı arttırma konusunda anlamlı olacağını düşünüldüğünden; belediyemiz bünyesinde hizmet veren Çamlıkule Semt Merkezi de çok çeşitli sanat ve hobi kurslarını bünyesinde barındırdığından, Ceren Özdemir ismini taşıması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Sanatla yaşayacak

Meslek edindirme kurslarından baleye, yabancı dil kurslarından sanat kurslarına kadar pek çok olanağa sahip olan Çamlıkule Semt Merkezinin adı, oy birliğiyle alınan kararla Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezi olarak kabul edildi. Artık Ceren'in hayalleri, Buca'da yetişen binlerce sanatçıyla yaşayacak.