Cesedi ormanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu

İzmir'de ormanlık alanda cesedi battaniyeye sarılı olarak bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Taylan Özgür İmal'ın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaasını açıklanan savcı, İmal için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22 yıl 6 ay hapis cezası istedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 19 Şubat 2021'de gerçekleşen olayda, Yaren Tepe mevkiindeki orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri; cesedin, olaydan 4 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Tespit edilen cinayet şüphelisi Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Taylan Özgür İmal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Nazlı Kınacı'nın annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı dosya için esas hakkında mütalaanın hazır olduğunu söyledi. Savcı, tutuklu sanık İmal'ın' nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl ve 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.