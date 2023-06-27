ÇEŞFOD, ilk karma fotoğraf sergisini açtı

Geçtiğimiz Mart ayında kuruluşu gerçekleşen Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇEŞFOD), ilk karma fotoğraf sergisini tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde açtı. Serginin açılışını yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme'nin çok kıymetli fotoğraf sanatçılarının sergisini herkesin gezmesini tavsiye ediyorum" dedi.

26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, 10.00-24.00 saatleri arasında açık olacak olan karma fotoğraf sergisinin açılışını, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı. Başkan Oran, serginin açılışını, Çeşme'nin kültür ve sanatının gelişiminde mihenk taşı olmasını dileyerek yaptı.

"Pargalı İbrahim Hamamı, bazı günlerde sergi salonu olarak hizmet verecek"

Serginin açılışında sanatseverlere bir müjde de veren Başkan Oran, Çeşme Belediyesi'nin, sporu ve sporcuyu, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, "Pargalı İbrahim Hamamı'nın restorasyonu bitti. Hem hamam olarak işletilecek, hem de bazı günlerde sergi salonu olarak hizmet verecek. Hamam, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Sadrazamı Pargalı İbrahim tarafından yapılıyor. Çeşme Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldı. Ama aynı zamanda da bir butik kültür merkezi olacak. Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Kent Müzesi'nin yanı sıra Pargalı İbrahim Hamamı'nda da konserler, sergiler gerçekleştirilecek. Onu da müjdelemiş olalım" diye belirtti.

"Bizler için çok kıymetli bir sergi"

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fotoğraf sergisini gezen Başkan Oran, dernek üyesi fotoğraf sanatçılarından, sergideki fotoğrafları hakkında bilgi aldı. Başkan Oran, "Bizler için çok kıymetli bir sergi. ÇEŞFOD, büyük emeklerle kurulmuş bir dernek ve bizim çok kıymetlimiz. Çeşme'nin çok kıymetli fotoğraf sanatçılarının sergisini herkesin gezmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir sergi" diyerek duygularını dile getirdi.

"Fotoğraflarımızı profesyonelce buluyorlar"

Derneğin kurucu başkanı olan ve ilk genel kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında yeniden dernek başkanı seçilen Zeliha Begöz de sergi ile ilgili kısa bir açıklama yaparak, "Derneğimiz, Mart ayında onaylandı ve faaliyete başladı. Geçtiğimiz günlerde de ilk genel kurulumuzu yaptık. Genel kurul toplantısı ve yeni yönetim belirlendikten sonra ilk etkinlik olarak bu sergimizi açtık. Kısa sürede büyük efor sarf ederek sergimizi açtık. Sergideki fotoğrafların büyük bir bölümü yeni fotoğraflardan oluşuyor. Sergimiz, ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Sergiyi gezenler, amatör fotoğraf sergisi olarak bakmıyor. Fotoğraflarımızı profesyonelce buluyorlar. Dernek olarak ilk etkinliğimizi başardığımız için mutluyum" diye konuştu.