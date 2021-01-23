ÇEŞKA, el sanatları ürünleri satış yeri açtı

ÇEŞKA Atölye'de çeşitli el işleri ve hediyelik eşya üreten kadınlar, pandemi önlemleri nedeniyle sergi ve etkinliklerin iptal edilmesi üzerine, atölyelerini sergi ve satış yeri olarak düzenledi. ÇEŞKA bünyesinde yer alan ve kooperatif üyesi kadınların ürettikleri yiyeceklerin satıldığı Anne Mutfağı'nın bitişiğinde yer alan ÇEŞKA Atölye'de, kooperatif ortağı kadınların kendi tasarımları olan takılar, el örgüleri, oyuncaklar, çantalar ve benzeri el ürünleri satışa sunuldu.

"Hediyelikleri halkımızın beğenisine sunduk"

ÇEŞKA Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, "ÇEŞKA, uzun süren pandemi sürecinde kurallara uygun olarak Anne Mutfağı'nı çalıştırmaya devam etti. Ancak, çok sayıda el sanatı üreten ortağımız olmasına rağmen sergiler, etkinlikler olmadığı için satış imkanımız olmadı. Önceden kooperatifimizin üretim ve işletme yeri olarak kullandığımız Anne Mutfağı'nın bitişiğindeki atölyemizi sergi ve satış alanı olarak düzenlemeye karar verdik. Kadınlarımızın el emeği göz nuruyla ürettiği hediyelikleri bol çeşidiyle halkımızın beğenisine sunduk. ÇEŞKA'nın her zaman yanında olan Çeşmelilerin yine yanımızda bulacağımızdan eminiz. Tüm Çeşmelileri atölyemize davet ediyoruz" çağrısında bulundu.