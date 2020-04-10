ÇEŞKA'dan sağlık çalışanlarına ikram

Dünyayı sarsan korona virüs salgını ile özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek, Çeşme'de de sürüyor. ÇEŞKA üyesi kadınların ürettiği yiyecekler, ÇEŞKA yöneticileri tarafından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine ve Çeşme Aile Sağlığı Merkezine götürülerek sağlık çalışanlarına ikram edildi. ÇEŞKA sosyal medya sayfasında duyurulan ikram ile ilgili şöyle yazıldı; "Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte bizler evimizde kalırken siz en ön cephede mücadele eden kahramanlarımız oldunuz. Bizler ÇEŞKA anneleri olarak küçük bir şükran göstergesi olarak size bu mütevazi ikramı hazırladık. Gönlümüz ve dualarımız sizlerle. Kooperatifimizin hazırladığı ikramlarımızı devlet hastahanemiz ve sağlık ocağımıza teslim ettik." Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi sosyal medya sayfasında da bir teşekkür mesajı yayınlandı. Mesajda şöyle denildi; "Yoğun ve özverili çalıştığımız bu günlerde bizleri düşünerek, tüm hastane personeline yemek ve pasta ikramı yapan değerli ÇESKA'ya teşekkür ediyoruz."