Çeşme 2023 sezonuna 14 mavi bayraklı plajı ile giriyor

Tatilcilerin gözdesi olan İzmir'in Çeşme ilçesi, 3'ü Çeşme Belediyesi tarafından işletilen ücretsiz halk plajı olmak üzere toplam 14 mavi bayraklı plajı ve 2 mavi bayraklı marina ile 2023 yaz sezonuna giriyor.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2023 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta mavi bayrak dalgalanacak. İzmir'de de 64 plaj ve 4 marina mavi bayrak dalgalandırmaya hak kazandı. Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz işletilen Ilıca Halk Plajı, Tekke Halk Plajı ve Dalyan Kocakarı Halk Plajı bu yıl da mavi bayrak dalgalandıracak plajlar arasında yerini aldı. Bu çerçevede Çeşme, özel otellerle birlikte toplam 14 mavi bayraklı plaj ve 2 mavi bayraklı marina ile 2023 yaz sezonuna girecek.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Mavi bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralını içeriyor. Plajlarda sezon içerisinde 15 gün arayla; yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirmeler zorunlu kriterler arasında yer alıyor.