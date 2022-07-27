Çeşme açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında, Alaçatı Deliklikoy açıklarında bir lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale ederek durdurdu. Lastik bottaki 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme limanına getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.