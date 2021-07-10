Çeşme, Ata'sını coşkuyla selamladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'da 8 gün kalmasının 95'inci yılı anısına düzenlenen "Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinliği, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 30 Haziran 1926'da Ilıca'ya gelmesi ve 8 gün kalmasının 95'inci yıl anısına Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Atatürk'ün yemek yediği ve vals yaptığı tarihi Rasim Palas Oteli'nin önünde açılan fotoğraf sergisi ile başladı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da gezdiği ve bilgi aldığı sergide; Hanri Benazus'un özel koleksiyonunda yer alan Atatürk fotoğrafları ile Taner Morova'nın özel koleksiyonunda yer alan eski Çeşme fotoğrafları sergilendi. Restore edilerek Çeşme turizmine kazandırılan tarihi Rasim Palas Oteli'nin önünde gerçekleştirilen serginin yanında, Hanri Benazus ve Çeşmeli Yazar Mehmet Culum kitaplarını imzaladı.

Kadın efelerin zeybek gösterisi ilgi gördü

Ilıca sahilinde yer alan Taş İskele'de gerçekleştirilen ve Korcan Karar'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, iki yıl önce 200 Çeşmeli kadından oluşan Çeşmeli kadın efelerin bir bölümünün katılımıyla zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Çeşmeli kadın efelerin arasında torunuyla zeybek oynayan bir kadın efe ise ilgi çekti. Onur Tabak, İbrahim Topal, Kazım Beyaz ve Selim Özyol'un zeybek gösterileri ile gösterinin son bölümünde Atatürk'ü canlandıran Batuhan Tabak'ın zeybek gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinliğinin birinci günü, ilgi ile izlenen, coşkulu Cenk Bosnalı konseri ile sona erdi.