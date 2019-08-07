İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti

Çeşme ile Atina’nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran’da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, kısa süre sonra iki kez "teknik nedenler" ileri sürülerek ertelenirken rezervasyon yaptıran mağdurlara gönderilen mesajlarla, şirketin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek iflas duyurusu yapıldı.

Çeşme ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran'da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, kısa süre sonra iki kez "teknik nedenler" ileri sürülerek ertelenirken rezervasyon yaptıran mağdurlara gönderilen mesajlarla, şirketin tasfiye sürecine girdiği belirtilerek iflas duyurusu yapıldı.


Ertelenen Çeşme ile Atina arasındaki feribot seferleri için flaş bir gelişme yaşandı. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı, ihracat açısından büyük önem taşıdığı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracağı ve Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacağı vurgulanarak 30 Haziran tarihinde başlayan seferler kaldırıldı. Çeşme Ulusoy Limanı'ndan mehter takımlı bir tören yapılmasının ardından başlayan seferler için firma, seferlerin önce 30 Temmuz tarihine, daha sonra da 7 Ağustos tarihine kadar durdurulduğu açıklamıştı.



Mesaj gönderildi


Son gelişmeler ışığında "teknik nedenlerle" durdurulduğu belirtilen seferlerin sonlandırıldığı ve şirketin tasfiye sürecine girdiği, feribot bileti alan vatandaşlara mesaj gönderilerek duyuruldu. Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği (Aegean Sea Ways) adlı firmanın internet sayfasında ise tasfiye süreci ile ilgili herhangi bir mesaj yayınlanmadı.


Feribot bileti alan vatandaşlara Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mesajda şöyle denildi:


"30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlattığımız Lavrion-Çeşme feribot hattımızda, kapasite yetersizliği nedeniyle oluşan zarar karşılanamaz boyutlara geldiğinden, seferler sonlandırılmış ve şirket tasfiye sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bilet iadeleri için lütfen kullandığınız kartın bankasına müracaat ediniz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.