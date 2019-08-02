Çeşme-Atina seferlerinin iptal edilmesi sonrası vatandaşlara ikinci şok

Çeşme ile Atina arasını 7 saate düşüren feribot seferlerine "teknik nedenlerle" verilen ara ikinci kez uzatılırken rezervasyon yaptıran vatandaşlar, paralarının iade edilmediğini ve firmaya ulaşamadıklarını iddia etti. Firmanın ofislerini kapatması ise dikkat çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran tarihinde başlayan ve kısa süre sonra da "teknik sorunlar" nedeniyle 30 Temmuz'a kadar ara verildiği açıklanan feribot seferlerinin başlama tarihinin 7 Ağustos Çarşamba gününe ertelenmesi mağduriyetleri de beraberinde getirdi.

Firmanın internet sayfasından yaptığı duyuruda, seferlere teknik nedenlerle ara verildiği belirtilirken, "Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir" denildi. Bazı vatandaşlar ise rezervasyon iptal edilince paralarını almak istedi; ama iddialara göre muhatap bulamadı.

Ofis kapandı, firmadan kimseye ulaşılmıyor

Öte yandan firma, Çeşme'deki başvuru noktasını da kapattı. Firmaya ulaşamayınca vatandaşlarda tedirgin oldu. Mağdurlardan Fırat G., 10 Ağustos 2019 tarihi için 16 Haziran 2019'da rezervasyon yaptırdığını belirterek, "Seferlerini sürekli erteliyor. Şimdi de 7 Ağustos'a kadar ara verdiklerini internet sayfalarına yazmışlar. 10 Ağustos tarihinde gidip gidemeyeceğim ve bayram tatilinde ne olacağımız belli olmadığı için kendimize alternatif bir yol çizelim diye firmadan paramızı geri istedik; ama ne firma sahibine ne de bir firma yetkilisine ulaşamıyoruz. Çeşme'deki ofisleri kapalı; İzmir'deki ofislerinde de kimse yok. İnternet sitelerindeki telefon ve adresleri de kaldırmışlar. Bayram tatili için yeniden bilet almak zorunda kaldım. Çeşme'den Sakız Adası'na, oradan da aktarmalı olarak Atina'ya gideceğim. Firmadan paramı geri alamadığım gibi ek masrafa da girmiş oldum. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan beni yordu" dedi.