Çeşme Basketbol, play-off ilk maçını farklı kazandı

Play-off çeyrek finalin ilk maçında birinci periyodu 16-22 skoruyla geride bırakan Çeşme Basketbol, ikinci periyotta atağa geçerek, ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. Sayı üstünlüğünü üçüncü periyotta sürdüren Çeşme Basketbol, dördüncü periyoda 61-56 önde girdi. Sayı üstünlüğünü dördüncü periyotta da bırakmayan takım, 85-70'lik skorla play-off çeyrek finalinin ilk maçını galibiyetle kapattı. Çeşme Basketbol çeyrek finalin ikinci maçında, 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Çeşme Kapalı Spor Salonunda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u ağırlayacak. Çeşme Basketbol, ikinci maçını da kazanırsa yarı final oynama hakkı elde edecek. Maçı kaybetmesi halinde ise 12 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'de Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.