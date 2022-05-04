Çeşme bayramda tam doluluğa ulaşamasa da esnaf memnun

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Bayram tatilinde Çeşme esnafı olarak beklediğimizi bulamasak da, yine de 'Allah bereket versin' diyoruz" dedi.

Çeşme, bayram tatilinde tam doluluğa ulaşamadı. Bayram tatili boyunca havanın serin olması otellerdeki doluluğu etkilerken, plajlar da boş kaldı. Haftasonu ve hemen ardından gelen 3 günlük bayramı tatili nedeniyle hazırlık yapan Çeşme esnafı da beklenen doluluğun gerçekleşmemesi nedeniyle aradığını bulamasa da yine de memnun.

Bayram tatili ile ilgili bir değerlendirme yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Bayramda esnafımız tam olarak aradığını bulamasa da, yine de 'Allah bereket versin' diyoruz. Oteller tam doluluğa ulaşamadı. Cumartesi günü zayıf geçti. Ama pazar gününden itibaren, havanın da serin olması nedeniyle plajlarda hareketlilik olmayınca, çarşı, pazar hareketlendi. Okullar kapanıncaya kadar hafta sonları günübirlik hareketlilik olur. Yaz kalabalığımız okullar kapandıktan sonra gerçekleşir diye düşünüyoruz" diye konuştu.