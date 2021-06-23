Çeşme Belediye Bandosunun kuruluş hazırlıkları başladı

Çeşme Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında Çeşme Belediye Bandosunun kurulmasına karar verilmişti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konuyla ilgili, "Bu Kent Orkestrasının adını her ne kadar kapsamlı olarak koymuş olsak da, bu 1950-1960'lı yıllardaki Çeşme Belediye Bandosu'dur. Çeşme Belediye Bandosu'nu kuracağız. Bünyesinde, çalışan arkadaşlarımız, sanatkar arkadaşlarımız var. Bunlardan da yararlanacağız. Gerekirse dışarıdan da takviye alarak, Çeşme Belediye Bandomuzu hem milli günlerde, hem özel günlerde, festivallerde, Çeşme'de, eskisi gibi canlandırmış olacağız" demişti.

Öte yandan, Çeşme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kuruluş hazırlıklarına başlanan Çeşme Belediye Bandosu için nefesli ve vurmalı çalgılar branşlarında seçmeler yapıldı. Seçmelere, 25-40 yaşları arasında, müzikle ilgilenen Çeşme Belediyesi personeli ve vatandaşlar başvurdu.

Çeşme Kurumsal İletişim Koordinatörü Aslı Albayrak, Orkestra Şefi Uğur Sayınbatur ve Bando Şefi Uğur Ürk seçici kurulda yer alırken, ilk aşamada "müzikal işitme", ikinci aşamada ise enstrüman seçimi için fiziksel uygunluk değerlendirilmesi yapıldı.