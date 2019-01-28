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Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: “Kırgınlık yok”

CHP PM tarafından Çeşme’de eski ilçe başkanı Ekrem Oran, aday gösterildi.

CHP PM tarafından Çeşme'de eski ilçe başkanı Ekrem Oran, aday gösterildi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Küskünlük veya kırgınlık yok” dedi.



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, PM tarafından aday gösterilmemesini değerlendirerek, “Yaşanan bu süreçte kırgınlık veya küsme yok. Bazıları İzmir'i dizayn ettiler. Bunu yalnızca Çeşme üzerinden yapsalardı o zaman üzülürdüm. Ben partiliyim. Her zaman partimin içerisinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Küskünlük veya kırgınlık yok. Bundan sonra en azından kendime biraz vakit ayıracağım. Şu anda herkes sakin olmalı. Burada CHP'nin yeniden belediye başkanlığını kazanması için çalışmalarımıza başladık" dedi.

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