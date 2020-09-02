İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mecliste baygınlık geçirdi

Çeşme Belediyesinin Eylül ayı meclisi toplantısına başkanlık ettiği sırada baygınlık geçiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hastaneye kaldırıldı.


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde yapılan Çeşme Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi. Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran'ın nabız atışı çok yüksek çıktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım'a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.



Ağustos ayı içerisinde de hastaneye kaldırılmıştı


Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ağustos ayı içerisinde de rahatsızlanmış ve Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oran, yapılan tetkikler temiz çıkınca taburcu edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.