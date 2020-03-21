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Çeşme Belediye Başkanı Oran: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız" dedi.



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Başkan Oran, yaptığı açıklamada "İlçemiz sınırları içinde, 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gönüllü personel ve ekibimizle hazırız. Gerektiğinde bu hemşehrilerimize  ulaşabilmemiz için isim ve iletişim bilgilerinin 0 533 482 63 22 numaralı telefona bildirilmesini rica eder, sağlıklı günler dilerim." dedi.

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