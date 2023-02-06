Çeşme Belediye Başkanı Oran: "Çeşme bin depremzedeyi ağırlamaya hazır"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'nin bin depremzedeyi ağırlamak için hazır olduğunu belirterek, yarından itibaren başvuruların kabul edileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Buradan açıklıyorum; Çeşme'miz 500 oda (1000 kişi) depremzedeyi ağırlamak üzere hazırlığını tamamladı. Yarından itibaren başvuruları kabul edeceğiz. (e-Devlet'ten ikametgah sorgulayacağız) Teşekkürler Çeştob. Teşekkürler Çeşmeli otelcilerimiz!" diyerek, Çeşmeli otelcilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de bir açıklama yaparak, "Belediye Başkanımız Ekrem Oran ile birlikte bin depremzedeyi ağırlamak üzere karar verdik. Acılarımızın zirveye ulaştığı böyle günlerde en büyük ihtiyacın ısınma, yeme, içme ve barınma olduğunu görüyoruz. Çeşme olarak bir nebze de olsa deprem acısını yaşayanlara yuva olmak istedik. Bu konuda ihtiyaç istenmediği halde Çeşme olarak öncülük yapmak istedik. Mağdur olan depremzedelerimizi Çeşme'deki otellerimizde ağırlama kararı aldık. Kapalı olan otellerimizle de görüştük. İhtiyaç olması halinde onlar da otellerini açacaklar" dedi.