Çeşme Belediye Meclisi'nin yeni dönemi seçimlerle başladı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Çeşme Belediye Meclisi'nin yeni dönemi yapılan seçimlerle başladı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın başkanlığında yapılan Belediye Meclisi toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında, Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından Meclis Üyeleri'ne ve toplantıyı izleyen vatandaşlara çikolata ikram edildi.

"Evimiz Çeşme, ailemiz Çeşme için hep beraber çalışacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Oran, meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Seçim bitti. Sandık kapandı. Artık hepimiz Çeşme için varız. Biz, her ne kadar iki parti olarak görünsek de, bizim tek partimiz var; o da Çeşme Partisi. Evimiz Çeşme, ailemiz Çeşme için hep beraber çalışacağız" dedi.

Belediye Kanunu uyarınca en genç üyeler olan Vehbi Özen ve Kamil Ülgen, yeni üyeler seçilinceye kadar Meclis Katip Üyeleri olarak göreve başladılar. Meclis Divanı'nın oluşmasının ardından, gizli oyla Meclis 1. Başkan Vekili seçimi yapıldı. Yapılan oylamada, Meclis 1. Başkan Vekilliği'ne Aybars Yıldırım seçilirken, Meclis 2. Başkan Vekilliği'ne de Seyit Dolunay Onur getirildi.

Yapılan gizli oylamada, Meclis Katip üyeliklerine de Havva Evci ve Ali Can seçilirken, Meclis Divanı'nda geçici olarak görev yapan Vehbi Özen ve Kamil Ülgen'in görevlerinin sona ermesiyle, Meclis Divanı'ndaki yerlerini aldılar.

Gizli oyla yapılan Encümen Üyeliği seçimlerinde ise, CHP grubunun aday gösterdiği Özay Dinç ve Seyit Dolunay Onur, 11'er oy ile seçildiler.

İhtisas Komisyonları Üyeleri seçildi

Belediye Meclisi toplantısında, İhtisas Komisyonu seçimleri, açık oyla yapılırken, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri'ne; Soner Varhan, Vehbi Özen, Mehmet Aksu ve Kamil Ülgen, İmar Komisyonu Üyelikleri'ne; Fayika Tütüncüoğlu Öner, Aybars Yıldırım, Kaan Kılıç ve Alpaslan Koparal, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Üyelikleri'ne; Özay Dinç, Fayika Tütüncüoğlu Öner, Havva Evci ve Hüseyin Özen, Ulaşım Komisyonu Üyelikleri'ne; Fayika Tütüncüoğlu Öner, Mehmet Aksu, Vehbi Özen ve Hasan Karataş, Turizm, Tanıtma ve Festival Komisyonu Üyelikleri'ne; Havva Evci, Soner Varhan, Mehmet Aksu ve Namık Kemal Aydoğdu seçildiler.

Çeşitli birliklere de üyeler seçildi

Yapılan diğer seçimlerde ise; Milli Eğitim Alım Satım üyeliğine Ali Can, Askerlik Meclisi üyeliğine Vehbi Özen, Vergi Dairesi Müdürlüğü İlçe Takdir Kıymet Komisyonu Üyeliği'ne Vehbi Özen ve Mehmet Aksu, Amme Alacakları Komisyonu Üyeliği'ne Seyit Dolunay Onur ve Kaan Kılıç, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeliği'ne Mehmet Aksu ve Soner Varhan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyeliği'ne Ali Can, Türkiye Belediyeler Birliği Üyeliği'ne Özay Dinç ve Aybars Yıldırım, Yarımada Belediyeler Birliği Üyeliği'ne Havva Evci ve Fayika Tütüncüoğlu Öner, Ege Belediyeler Birliği Üyeliği'ne Kaan Kılıç, Çeşme-Alaçatı Alt Yapı Birliği Üyeliği'ne; Soner Varhan, Kaan Kılıç, Aybars Yıldırım, Fayika Tütüncüoğlu Öner, Alpaslan Koparal ve Hasan Karataş seçildiler.

Meclis, her ayın ilk Salı günü, saat 17.00'de toplanacak

Belediye Meclis toplantısında seçimlerin tamamlanmasının ardından, yapılan teklif üzerine Meclis toplantılarının her ayın ilk Salı günü, saat 17.00'de yapılmasına ve Ağustos ayında da Meclis tatiline oy birliği ile karar verildi.

Denetim Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi

Meclis toplantısı, 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi ve oy çokluğu ile kabul edilmesiyle devam etti. Rapor görüşülürken, yasa gereği, Belediye Başkan Oran, Meclis Başkanlığı görevini, 1. Meclis Başkan Vekili Aybars Yıldırım'a bıraktı.

Belediye çalışanlarına Sosyal Denge Tazminatı verilebilmesi için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a yetki verilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı şirketlerine sermaye arttırımının onaylanması, dilek ve temenni konuşmalarının ardından, yeni dönemin ilk Belediye Meclisi toplantısı sona erdi.