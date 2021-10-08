Çeşme Belediye Tiyatrosu çalışmalara başladı

6-9, 10-14 yaş grupları ile 15 yaş üzeri ve yetişkinlerin katıldığı kurslar, Çakabey Kültür Merkezi'nde 7 Ekim tarihinde başladı. İzmir'de ve çok sayıda ilçede, yaklaşık 30 yıldır oyunculuk ve yönetmenlik yapan tecrübeli tiyatrocu Vedat Murat Güzel'in verdiği kurslar ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Vedat Murat Güzel'in gözetiminde 100'e yakın katılımcı derste bir araya geldi.

"Amacımız; sanat sevgisini Çeşme'nin her yerine yaymak"

Tiyatro sanatçısı ve yönetmen Güzel, Çeşme Belediye Tiyatrosunun çalışmalara başlaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Amacımız; Çeşme'de, 12 ay nefes alan Çeşme'nin her noktasında insanların karşılaştığı, çok yönlü tiyatro çalışmalarının sergilendiği ekipler oluşturmak ve sanat sevgisini ilçenin her yerine yayabilmek. Bu amaçla haftada bir gün, perşembe günleri, saat 17.30'da başlamak üzere, çocuklarla, gençlerle ve büyüklerle emek üretilecek. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten isteyen herkes faydalanabilecek" diye konuştu.