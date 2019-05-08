Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kuruldu

Çeşme Belediyesinin sosyal medya sayfalarından canlı olarak yayınlanan Meclis Toplantısı, şehitler anısına saygı duruşu ile başladı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran başkanlığında gerçekleştirilen mayıs ayı olağan meclis toplantısında, Oran'ın seçim döneminde açıkladığı gibi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kurulmasına oy birliği ile karar verildi. Oylama öncesinde açıklamada bulunan Başkan Oran, "Ses, gürültü ve çevre kirliliği şikayetleri oluyor. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak, kontrolleri yapmak, gerektiğinde ceza kesmek, uyarılarda bulunma üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Bunu kurabilmek için de mevcut müdürlüklerden birisini kapatmak gerekiyordu. Müdürlük kurulduktan sonra, yönetmeliğini hazırlayacağız. Yönetmelik hazırlandıktan sonra da İzmir Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden kontrol yetki taleplerimiz olacak" dedi. Açıklamanın ardından yapılan oylamada, öneri oy birliği ile kabul edildi. İptal edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne aktarılması da oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere bir mühendis, iki mimar ve bir tekniker, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere iki mühendis, bir tekniker, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere bir mühendis, Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bir mühendis, Bilgi İşlem Biriminde bir teknikerin, Sağlık Birimi bünyesinde görev yapmak üzere bir veteriner hekim, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bir mühendis'in 7 Mayıs-31 Aralık 2019 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, Alaçatı Mahallesinde, Çeşme Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve belirli dönemlerde sergi salonu olarak kullanılan iki dükkanın da, 10 yıl süreyle ihale ile kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edildi.