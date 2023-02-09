Çeşme Belediyesi, depremzedeler için ücretsiz butik açtı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya sayfasında bir video yayınlayarak, Çeşme Otelciler Birliği ile birlikte, bin depremzede için 500 odanın ayırdıklarını belirtti. Başkan Oran, Çeşme'ye gelecek depremzedelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması için de Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda ücretsiz olarak hizmet verecek butik açtıklarını duyurdu.

Başkan Oran, pazartesi sabahı bir felakete uyandıktan sonra Çeşme'de ciddi bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu yardım kampanyası sonucunda Çeşme halkı bütün desteğini deprem bölgesi için verdi. Önce İzmir Büyükşehir Belediyemiz üzerinden uçakla, arkasından da Ulaştırma Bakanlığı'nın organize ettiği Ro-Ro gemisiyle İskenderun'a yardımlarımızı gönderdik. Ayrıca Çeşme Turistik Otelciler Birliği vasıtasıyla tahsis ettiğimiz bin kişilik 500 odayı depremzedeler için hayata geçirdik. Şu an için 193 depremzede Çeşme'mize geldi. Bir taraftan deprem bölgemize yardımlarımızı ayrıştırıp, paketleyip sevk ederken, diğer taraftan Çeşme'mize gelen depremzedelerin burada kendilerini rahat hissetmeleri için Çeşme Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminin doktor ve hemşireleri kendilerini ziyaret ediyor, diğer taraftan da Kültür Müdürlüğümüze bağlı klinik psikolog ve sosyologlarımız, aileleri ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve onların deprem psikolojisinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkmaları için gerekli çalışmaları yapıyor" diye konuştu.

Çeşmeli yardımseverlerden gelen yardımları Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kabul ettiklerini ve kabul etmeye de devam ettiklerini belirten Başkan Oran, "Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda toplanan yardımların istiflenmesinin yanı sıra bir de butik oluşturduk. Bu butikte, Çeşme'ye gelen depremzede misafirlerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için güzel bir şekilde ayrıştırarak düzenledik. Depremzede misafirlerimiz geldiği zaman bu butikten ücretsiz olarak yararlanacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Oran, sosyal medya sayfasında canlı yayınladığı videoda, yaptığı açıklamanın ardından, Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın içinden de yayın yaparak, toplanan yardım malzemelerini ve depremzedeler için özel olarak düzenlenen butiği de videoda gösterdi. Canlı yayınlanan videoda, butik bölümünde her türlü giysinin ayrıştırıldığı ve özenle düzenlendiğine dikkat çekti.